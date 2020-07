Crean rutas turísticas alternas para atender a turistas en Oaxaca: Guía de turista

-Señalan que esta semana se ha incrementado el servicio, debido a la llegada de turistas nacionales que esperaban presenciar la Guelaguetza

-Afirmaron que se están cumpliendo con las medidas de prevención



Oaxaca, Oaxaca.- Debido a que los principales centros turísticos de la región de los valles centrales de Oaxaca, empresas del sector turístico están realizando recorridos en lugares alternos, con el objetivo de generar ingresos para sus familias, pues debido a la pandemia se han visto afectados.



Algunas de las nuevas rutas que están ofertando se encuentran en el valle de Etla, ahí dijo uno de los guías de turistas, no están entrando a algunas poblaciones debido a los filtros que han instalado en sus accesos, sin embargo explicó que en algunos talleres que están a la orilla de carretera, están ingresando para que los artesanos expliquen a los turistas los trabajos que realizan, en todo momento afirmó, se cumple con las medidas de prevención.



El entrevistado dijo que desde hace unos días iniciaron con la reactivación de sus actividades, debido a que Oaxaca se encontraba en semáforo naranja, en todo momento se han aplicado las recomendaciones sanitarias como el uso de cubrebocas y caretas, se aplica gel antibacterial, se guarda la sana distancia y se desinfentan los lugares.



Agregó que la respueta de los turistas ha sido baja, sin embargo en esta semana, se ha incrementado el trabajo, pues algunas personas pensaron que había Guelaguetza y son a ellos a quienes les han dado el servicio de recorridos turísticos, aclaró que el turimo que han estado atendiendo es nacional.

