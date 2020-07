Cerrado acceso a santuario de la Virgen de Juquila por pandemia

-Autoridades piden a peregrinos no viajar en vano

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Juquila informó que debido a la pandemia por el Covid-19, no hay acceso al santuario de la Virgen de Juquila, en las redes sociales del ayuntamiento, se le pide a los peregrinos no viajar en vano, pues a nadie se le está dando acceso al santuario.

El santuario fue cerrado debido a las medidas que se han tomado por la pandemia, pues una de las indicaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales, es la de cerrar espacios públicos y religiosos, para evitar aglomeración de personas y es que el santuario de la Virgen de Juquila es el tercer santuario religioso del país.

Cabe mencionar que el municipio de Juquila ha reportado once casos positivos de Covid, de los cuales diez se han recuperado y una persona falleción, actualmente no cuentan con casos activos, sin embargo debido a que Oaxaca regresó al color rojo del semáforo epidemiológico, el santuario se mantiene cerrado para evitar un rebrote de casos.

