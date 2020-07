Al menos 15 árboles caídos, 4 daños en viviendas y láminas voladas, saldo de lluvia y vientos en Tuxtepec

–Protección Civil informó que se están atendiendo los llamados de emergencia

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Alrededor de quince árboles caídos se han reportado, de estos unos cuatro han provocado daños en viviendas, este es el saldo preliminar de las afectaciones que han provocado los fuertes vientos y la lluvia que se presentó la tarde noche de este jueves, informó el Coordinador Municipal de Protección Civil José de Jesús Villalobos Conti.



Agregó que atendieron el llamado que recibieron de dos viviendas en las que salieron volando las láminas, debido a los fuertes vientos que se presentaron, asimismo indicó que tienen reporte de otras casas más que tienen el mismo problema, sin embargo no precisó el número.

Villalobos Conti hizo un llamado a la población para que ande con cuidado, pues algunos árboles podrían estar sentidos y podrían caer, además del riesgo que representa que las láminas salgan volando y pidió que reporten cualquier daño o afectación al 911, para atender el llamado.

