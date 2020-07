Ugocp insistirá en proyectos que quedaron pendientes con Dávila en Tuxtepec

-Entre los proyectos se encuentra la macroplaza, la regularización de colonias y obras por medio de tequios



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Unión Ganadera Campesina y Popular (UGOCP) seguirá insistendo con los proyectos que quedaron pendientes de resolver con el ex Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, entre ellos la regularización de varias colonias y alrededor de mil lotes, así lo manifestó el Secretario General Héctor Montes Parra.



Otro de los temas pendientes es la macroplaza para los comerciantes ambulantes, la realización de tequios en colonias y comunidades que ya estaban pactadas, de estos pendientes dijo Montes Parra, la macroplaza y la regularización de colonias son las más importantes.



El líder ugocepista informó que hasta el momento no han tenido acercamiento con Noé Ramírez Chávez, quien asumió la presidencia municipal de Tuxtepec, luego de fallecimiento del edil Fernando Bautista Dávila, en ese sentido indicó que esperarán el tiempo de duelo para poder tener un acercamiento.



Sin embargo dijo tener una buena relación con Ramírez Cháve, pues cuando ocupó el cargo de tesorero municipal en el periodo 2017-2018, coincidieron en varios momentos, uno de los temas será el dar seguimiento a los temas que quedaron pendientes con Bautista Dávila.

