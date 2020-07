UGOCP denuncia nulo apoyo del gobierno del estado para campesinos y comerciantes en Oaxaca

-Piden que se reactiven las actividades del estado para poder tener acceso a créditos de BanOaxaca



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Unión Ganadera, Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), denunció el nulo apoyo por parte de las dependencias del gobierno del estado, para aprobar los proyectos productivos que han presentado, así lo denunció el Secretario General de la organización Héctor Montes Parra.



El llamado lo hizo de manera directa al gobernador Alejandro Murat, para que se reactiven las actividades del estado, sobre todo porque existe una crisis en el campo y en el sector comercial, para ello dijeron estar dispuestos a aceptar los créditos que ofrecen por medio de BanOaxaca, mismos que piden sean más elevados y que se amplíe el número de apoyos para militantes de la UGOCP.



Asimismo Montes Parra pidió al mandatario oaxaqueño que se le dé seguimiento a la minuta de acuerdos firmada en el mes de diciembre y que a la fecha no se han cumplido con dichos acuerdos, incluso dijo que no desean volverse a manifestar en las calles, sin embargo aclaró que lo harían en caso de ser necesario.



Agregó que la milintancia está dispuesta a manifestarse para que se les entreguen los apoyos por parte del gobierno del estado, aún cuando el estado se encuentra enmedio de la pandemia, y es que la mayoría se encuentra desesperado por la situación económica y muchos de los militantes se dedican a las labores del campo y comerciantes.



En lo que se refiere a la cuenca del papaloapan, el dirigente de la UGOCP dijo que el sector del comercio informal se encuentra desesperado por las bajas ventas que se están registrando, por ello piden que se les otorguen créditos, en la misma situación dijo, se encuentran los sectores piñero, platanero y cañero.



Finalmente dijo que la pandemia no va a pasar, que el virus llegó para quedarse y por esta razón reiteró el llamado al gobierno del estado para se apoye a los distintos sectores para reactivar la economía y así los efectos de la crisis económica no se han tan graves.

