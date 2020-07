Se accidenta exdirigente de la sección 22

-Hasta el momento se reporta estable

Redacción

La tarde de este miércoles, Erangelio Mendoza Gonzales exdirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tuvo un accidente automovilístico por lo que fue trasladado a un hospital de Cuicatlán.

Se sabe que se salió de la carretera, volcó y chocó contra un árbol, este accidente, ocurrió mientras se encontraba en el municipio de San Pedro Jocotipac, en la carretera federal 135, en el tramo Telixtlahuaca-Teotitlán de Flores Magón, y viajaba a bordo de un automóvil Nissan color rojo.

Asimismo, acudieron al lugar elementos de la policía municipal para brindar primeros auxilios al exdirigente y fue trasladado a Cuicatlán al hospital Alberto Vargas Merino.

