Responde ciudadanía al llamado del Gobierno Municipal, para reducir contagios de Covid-19 en Tuxtepec

Tuxtepec, Oaxaca.- Por tercer día consecutivo el Gobierno Municipal de Tuxtepec implementó las medidas urgentes que autorizó el Cabildo para contrarrestar los contagios y decesos por Covid-19.

Con el cierre de calles y avenidas de la zona centro de la ciudad fue notable el descenso de personas en las calles y avenidas de la ciudad y con los filtros se cumplió el objetivo de que solo ingresaran aquellas que cumplen con el uso de cubrebocas, además de que se les dota de gel antibacterial.

La respuesta de la ciudadanía a estas medidas de prevención mejoró este miércoles y el objetivo es disminuir lo más que se pueda la estancia de las personas en las calles, para que se forme una barrera y poder así romper la cadena de contagios por coronavirus.

Cabe mencionar que el personal que se encuentra en estas actividades de prevención cuenta con el equipo de protección personal y se realizan respetando los derechos humanos de los ciudadanos.

A esta labor se sumó el área de Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria con apoyo de la Guardia Nacional y Policía Municipal en una brigada que llevó a cabo trabajos de supervisión para el cumplimiento de los protocolos de salud, supervisando las áreas en las que se ubican comerciantes ambulantes y el comercio formal en el primer cuadro de la ciudad, entregando cubreboca a las personas que se encontraban en la calle realizando alguna actividad esencial que no contaban con el.

Además de proporcionarles los cubrebocas, se les enseñó cómo deben portarlo y exhortaron a la población a no exponer a las personas de edad, niños ni a quienes padecen alguna enfermedad con el objetivo de bajar el número de infectados y muertes e hicieron hincapié en que lo mejor para evitar contraer el coronavirus es quedarse en casa.

Por otro lado, empleados de la Dirección de Comercio dieron continuidad a las visitas a los establecimientos comerciales para verificar que cuenten con todas las medidas de prevención, para poderles entregar su constancia de cumplimiento de protocolos sanitarios.

Mientras tanto, elementos de la Policía Preventiva Municipal continuaron con la desinfección de centros comerciales, mercados y Central de Autobuses.

Es de mencionar que en apoyo a estas medidas emergentes que implementó el Gobierno Municipal de Tuxtepec para aplanar la curva de contagios del SARS-CoV-2, la institución financiera BANCOMER cerró sus puertas hasta nuevo aviso.

Cabe señalar que en el cierre de calles y avenidas de la zona centro de la ciudad se cuenta con el apoyo de la Policía Vial.

