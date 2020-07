Positivo a covid, Secretario de Economía en Oaxaca

-Ya son 5 los funcionarios del gobierno de Oaxaca que resultan contagiados.

-También hay 5 presidentes municipales, dos de ellos fallecieron por complicaciones

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca. – El titular de la Secretaría de Economía (SE) Juan Pablo Guzmán, resultó positivo a la prueba de Covid-19, con lo que suman ya 5 los miembros del gabinete del gobernador Alejandro Murat que se contagia por coronavirus.

En su cuenta de Twitter, el servidor público, escribió:

“Me he realizado la prueba Covid-19 y el resultado fue positivo. Me mantendré, en aislamiento, siguiendo los protocolos para evitar contagios. Permanezco en casa, desde donde atenderé el trabajo de la Secretaría de Economía”.

Hace dos semanas, el secretario de Finanzas estatal, Vicente Mendoza, también dio positivo a la prueba y se aisló.

Otros contagiados fueron los Secretarios de Turismo Juan Carlos Rivera y el secretario de Agricultura Pesca y Acuacultura (Sedafpa) Gabriel Cué, estos dos últimos ya fueron dados de alta..

También resultó positivo Alejandro Nassar Piñeyro, secretario privado del gobernador Alejandro Murat, lo que obligó al propio gobernador a someterse a la misma prueba, pero resultó negativo para el mandatario.

Mientras que entre los presidentes Municipales se reportan 5 casos de contagio y dos fallecimientos, se trata del munícipe Fernando Bautista Dávila de Tuxtepec y el edil del ayuntamiento de San Baltazar Chichicapam, Florencio San German Santiago.

Los otros alcaldes que contrajeron coronavirus son el presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, así como el presidente municipal de Santa Lucia Dante Montaño, y de Huautla de Jimenez Oscar Peralta pero se reportan estables y en fase de aislamiento.

La secretaria de Salud de Oaxaca, dio a conocer que la zona de mayor contagio por la pandemia del Covid-19 están en la región del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan, mientras que la ciudad de Oaxaca y su área conurbada, está en fase de meseta con un registro de casos hospitalizados y contagios gradual.

Comentarios

