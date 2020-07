Podrían cerrar acceso a San Bartolo, si no obedecen medidas contra el covid

-El Agente pidió a los habitantes acatar las medidas impuestas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La comunidad de San Bartolo podría cerrar en caso de que sus habitantes y las personas que pasen por la agencia, no obedezcan las medidas necesarias para evitar más casos de covid.

El agente Municipal Paulino Soto retomó las medidas que está implementando el gobierno municipal como son el uso de cubrebocas en espacios públicos; que en todos los comercios están obligados a usar las medidas preventivas en dado caso no se respete la indicaciones también serán acreedores a disposición administrativas.

Además ley seca los fines de semana (viernes, sábado y domingo); sanciones para quien no acate las indicaciones para el uso de los campos y las canchas deportivas. Aunado a esto no se permite reuniones, fiestas, eventos, rezos y velatorios, así como también los cabos de años y nueve días, cualquier tipo de concentración masiva mayor de 20 personas.

Así se pide a los habitantes de esta comunidad que tampoco se pueden hacer anuncios invitando a cualquier evento con la finalidad.

Sin embargo en caso de que los habitantes de la comunidad no acaten las medidas preventivas se tendrá que cerrar el acceso a San Bartolo y los comercios no esenciales, para evitar la entrada de personas de otro lugar las cuales pueden transmitir COVID-19 la localidad.

Y es que actualmente Tuxtepec contabiliza 1019 casos confirmados por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), sin tener registrados aquellos en donde los ciudadanos no recurren al doctor.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario