Poco a poco, se va llenando nuevo Panteón de Loma Bonita

-Condicionaron 2 áreas una para casos confirmados de covid, y otra para los casos sospechosos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 5 de julio el cabildo de Loma Bonita acordó condicionar un espacio nuevo como panteón, debido a que en el principal ya no tenían espacios, y tras las últimas defunciones que se han presentado, el espacio se va llenando.

El nuevo panteón está ubicado atrás de la Universidad del Papaloapan, tiene 3 hectáreas y por el momento se habilitaron 14 fosas para el área covid, de las cuales se han ocupado 4 ya que se confirmaron esas muertes; aunado a esto habilitaron 6 más para posibles defunciones por covid, casos de personas que no están dentro de las cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) pero que fallecieron con síntomas de covid.

Este panteón se habilitó a pesar de la oposición de los habitantes de la Colonia Felipe Reyes, quienes establecieron de manera irregular, y que su vez quieren un campo de futbol en vez del cementerio.

Y es que en lo que va del mes de julio suman más de 70 defunciones en este municipio, no todas confirmadas por covid, algunas con síntomas, ya que algunos de los enfermos se negaron a atenderse en una clínica.

Este municipio de Loma Bonita, desde el pasado 5 de julio implementó varias medidas debido a que en tan solo 5 días llevaban 22 defunciones, sospechosas por covid, cuando en junio se reportaron 40, lo que preocupó a las autoridades y que decidieran implementar varias medidas como el cierre del comercio no indispensable, el uso obligatorio del cubrebocas.

