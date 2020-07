Nueva ejecución en Tuxtepec, ahora en la comunidad de Santa Teresa

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Alrededor del medio día de este miércoles en la comunidad de Santa Teresa, fue ejecutado Carlos Alberto L.P. alias “El Teto”

Según reportes, fue en el parque de la población donde arribaron sujetos armados disparando sobre la humanidad de “El Teto”, quien falleció en el lugar con 6 impactos de bala, dándose los agresores a la fuga inmediatamente.

Al lugar arribaron peritos de la Vicefiscalía de la Cuenca para realizar sus investigaciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario