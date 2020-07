Inician IEEPO y Fiscalía jornada de capacitación sobre género, justicia y Derechos Humanos

-La directora del Cejum, Jhazibe Leticia Valencia de los Santos, impartió el tema “Identificación de formas de violencia por razón de género”

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de julio de 2020.- Con el tema “Identificación de formas de violencia por razón de género”, este martes dio inicio un ciclo de capacitaciones en línea dirigido al personal de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar, así como a las y los Enlaces de Género del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), impartida por especialistas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Derivado del convenio de colaboración formalizado recientemente entre ambas instituciones, en apoyo a mujeres víctimas de violencia que acuden a los Centros de Justicia para Mujeres (Cejum), se realizarán ocho sesiones, con pláticas, conferencias y cortometrajes en las que se abordarán aspectos como: El hacer y quehacer de la Fiscalía General del Estado y de sus áreas que atienden violencia por razón de género.

También se presentará la Guía de actuación para las mujeres en situación de violencia durante el aislamiento por el COVID-19; las plataformas de denuncia en línea y la guarda y custodia, así como recuperación de menores desde el punto de vista práctico de la intervención del personal de planteles educativos.

En este sentido, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, precisó que como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se han establecido los vínculos institucionales como en este caso, con la Fiscalía General del Estado para fortalecer las habilidades y capacidades del personal en materia de género.

En la primera sesión, desarrollada por video conferencia con la participación de 46 servidoras y servidores públicos, la directora del Cejum, Jhazibe Leticia Valencia de los Santos, quien impartió el tema, destacó que de acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración con la Fiscalía, el IEEPO proporcionará información, capacitación y orientación sobre aspectos de educación básica a mujeres que acuden a ese organismo de apoyo.

“Muchas mujeres violentadas no tienen preparación escolar, por ello este acompañamiento entre la Fiscalía y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca”, dijo.

Por su parte, la directora de Convivencia Escolar del IEEPO, Belén Morales Bautista reiteró el compromiso del Instituto de articular acciones alineadas a la prevención de la Violencia de Género y actividades que empoderen a las mujeres. Señaló que conocer los tipos de violencia aporta que refuercen su labor.

El Instituto a través de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar promueve la construcción y fortalecimiento de relaciones interpersonales, sustentadas en el respeto, la solidaridad y la solución pacífica de conflictos escolares mediante la implementación de programas que favorezcan el ambiente más propicio para el aprendizaje, contribuyendo a reducir el rezago educativo y la deserción escolar en la educación básica del Estado.

De acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración con la Fiscalía General, el IEEPO proporcionará información, capacitación y orientación sobre temas de educación básica a mujeres, niñas, niños y adolescentes que acudan a los módulos de atención del Cejum, instalados en las sedes de Oaxaca de Juárez y en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza del Istmo de Tehuantepec, para lo cual se actualiza al personal.

