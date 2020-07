Gobierno de Salina Cruz cierra accesos al municipio para disminuir contagios de Covid

-Se permitirá el acceso a trabajadores de Pemex, del puerto y de SEMAR previa identificación

-Personas que requieran ingresar al municipio, serán escoltados por la policía municipal

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Salina Cruz Juan Carlos Atecas, informó la madrugada de este miércoles que este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, ha sido cerrado para cualquier persona, debido al alto número de contagios de Covid que se han registrado en los últimos días.

Esta medida se inició a las dos de la madrugada de este miércoles, para ello se instalaron filtros en los tres accesos principales que son: el la carretera Salina Cruz-Huilotepec, Salina Cruz-Tehuantepec y Salina Cruz-Salinas del Marqués, asimismo indicó que este municipio siempre estará abierto para visitantes nacionales e internacionales, pero que por esta ocasión se tuvo que tomar esta medida.

Por esta medida, el edil ofreció una disculpa a los habitantes de los demás municipios de la región del istmo y reiteró que el objetivo de esta acción es la de salvaguardar la salud de los habitantes de Salina Cruz y es que al corte del 21 de julio, este municipio reporta 264 casos confirmados de Covid.

Además hizo el llamado a la población a seguir las medidas de prevención sanitaria y que se mantengan en sus domicilio y que solo salgan en caso de alguna necesidad, siempre usando el cubrebocas y que solo salga una persona o el menor número posible, para así disminuir los contagios.

En el caso de los trabajadores de Pemex, podrán entrar al municipio previa identificación, lo mismo sucederá con quienes laboran en el puerto, en la Secretaría de Marina y otras áreas, incluso quien acuda a recibir atención médica deberá comprobarlo y serán escoltados por elementos de la policía municipal.

En caso de que alguna persona sea sorprendida realizando alguna actividad que no sea esencial o que haya mentido para ingresar al municpio será multada, pues el edil dijo que el objetivo no es solo proteger al municipio, sino a toda la región del istmo de Tehuantepec, pues esta región registra 816 casos y ocupa el tercer lugar detrás de los valles centrales y de la cuenca del papaloapan.

Esta medida se aplicará hasta el próximo viernes 24 de julio, siempre y cuando los contagios hayan disminuido, o de lo contrario se contrario esta acción seguirá vigente y se buscará el apoyo de las autoridades auxiliares, cabe mencionar que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador visitará este fin de semana visitará algunos municipios del istmo de Tehuantepec, incluído Salina Cruz.

