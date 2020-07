Gobierno de AMH gana importante batalla contra el tráfico de concesiones de transporte público

-Con la aprobación, por la 64 Legislatura local, de la adición de la Ley de Movilidad, no se permitirá el otorgamiento de concesiones 180 días antes de concluir cualquier administración gubernamental estatal

-La titular de la Semovi, Mariana Nassar Piñeyro, enfatizó que este importante precedente rompe con las malas prácticas del pasado y fortalece los mecanismos de combate a la corrupción

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de julio de 2020.- En un hecho histórico, el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Murat Hinojosa y la 64 Legislatura local, blindaron el proceso de entrega de concesiones de transporte público para evitar su uso ilegal como preventa política al término de cada sexenio, una práctica que se había observado en años pasados.

Lo anterior fue posible gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Comisión de Movilidad de la 64 legislatura local, que aprobó esta adición a la Ley de Movilidad, la cual establece que no se permitirá el otorgamiento de concesiones de transporte público 180 días antes de concluir cualquier administración gubernamental estatal.

Dicha reforma tiene como antecedente el artículo 77 del reglamento de la Ley de Movilidad, publicado el pasado 9 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial.

La titular de la Semovi, Mariana Nassar Piñeyro, enfatizó que este importante precedente rompe con las malas prácticas del pasado y fortalece los mecanismos de combate a la corrupción. “El gobernador Alejandro Murat les cumple a los transportistas y a las y los oaxaqueños en general; de esta forma se evitan los vicios en el proceso de entrega de concesiones y el otorgamiento masivo de las mismas, acciones que sin duda afectan la economía de las familias oaxaqueñas”, señaló.

Puntualizó que se cuenta con pruebas de que, en los dos sexenios anteriores, durante los últimos seis meses de gobierno se entregaba el 75% de las concesiones, “sabemos que el último mes de la administración se otorgaba la mayoría de las concesiones, lo cual provocó un sin número de problemas administrativos y vicios en el otorgamiento, incluso las concesiones se entregaban únicamente a líderes de organizaciones y nunca a los operadores del transporte público, quienes por años han anhelado y trabajado para contar con un patrimonio para sus familias”.

Mariana Nassar Piñeyro reiteró que durante la presente administración no se ha otorgado ni se entregará ninguna concesión fuera de la ley, y recordó que se mantiene vigente la veda de concesiones, tal y como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Finalmente, reconoció el trabajo de las y los legisladores que integran la 64 legislatura local, a quienes agradeció el trabajo en equipo para que en la entidad se continúen creando las condiciones óptimas para que sea posible el crecimiento incluyente que anhelan todas y todos los oaxaqueños.

