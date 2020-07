Endurecen medidas ante covid-19 en Nochixtlán

-En caso de cumplir con las disposiciones, la sanción administrativa podrá ser amonestación con apercibimiento, multa o arresto hasta por 36 horas

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El H. ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, emitió un comunicado el pasado martes 21 de julio, en el que informan a la población que se tomaran medidas urgentes para hacer frente a la pandemia por covid-19 en el municipio.

Ante el incremento de casos confirmados y defunciones, y debido al regreso del semáforo rojo en el Estado, el H. cabildo de Asunción Nochixtlán ha aprobado las siguientes medidas:

El uso de cubrebocas será obligatorio en vía pública y se instalarán módulos para repartir cubrebocas a personas de escasos recursos, asimismo queda estrictamente prohibido cualquier acto cívico, social o religioso que congregue a más de 10 personas, cerrarán cualquier negocio que no sea esencial 8 días a partir de este miércoles 22 de julio, y en los negocios que sean permitidos deberán cumplir con las medidas de distancia, uso de cubrebocas y evitar aglomeraciones.

Los bancos y casas de cambios deberán atender un máximo de 30 personas al día, evitando las aglomeraciones, en casos de personas que fallezcan y exista la sospecha de que fue a causa de covid-19 el manejo del cuerpo deberá ser por personal especializado y queda prohibido realizar velorios así como también los familiares que vivan bajo el mismo techo deberán permanecer en cuarentena evitando contacto con otras personas, aunado a esto deberán informar a la regiduría de salud.

Las personas que sospechen de tener un familiar con síntomas de covid, deberán hacer conocimiento a las autoridades y estarán obligados a permanecer en cuarentena, a través del municipio se les dará asistencia alimentaria a fin de que se pueda cumplir con la cuarentena impuesta.

La entrada a la población será permitida exclusivamente a quienes residen en Asunción Nochixtlán, y deberán mostrar su identificación oficial, asimismo cualquier persona ajena a la población pero sea perteneciente al distrito de Nochixtlán que desee ingresar deberá manifestar el motivo de su visita, la cual será calificada por personal de los filtros sanitarios, además deberán portar de manera adecuada el cubrebocas, se les tomará la temperatura, serán sanitizados tanto la persona como el vehículo.

Por otro lado, el servicio público de pasajeros en las modalidades de taxis, camiones o suburban, serán con una capacidad máxima de 50%, así como también deben cumplir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, y deberán negar el servicio a quien no cumpla con la disposición o en caso de ver que presenta algún tipo de síntoma de covid-19, de igual manera se sancionará por operador de cada unidad de las camionetas de las diferentes comunidades que transporten exceso de personas viajando sin cubrebocas, y que además no cuenten en sus bases con gel antibacterial o agua y jabón.

Se mantendrán cerrados bares y comercios de bebidas alcohólicas, y queda prohibida la entrada de vendedores ambulantes foráneos o ajenos a la población, la persona que sea sorprendida será retirada del lugar que se encuentre.

Por último, comunican al pueblo en general que fue suspendida la fiesta patronal por las condiciones actuales. Cabe mencionar que las personas que incumplan con las disposiciones sanitarias emitidas serán acreedores a una sanción administrativa la cual podrá ser amonestación con apercibimiento, multa o arresto hasta por 36 horas, estos con fundamento en los artículos 320, 321 y 325 de la Ley Estatal de Salud.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario