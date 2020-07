Encabeza Casas Escamilla la décimo quinta Reunión Extraordinaria del CESS

-Más de dos millones 500 mil acciones sectoriales en la lucha contra el COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de julio de 2020.- Con el propósito de evaluar el plan emergente de abordaje integral para la prevención y control de la infección por SARS-CoV-2, se llevó a cabo la evaluación sectorial de 100 días de la pandemia en la entidad, y para dar seguimiento a los programas instruidos, este miércoles se llevó a cabo la décimo quinta Reunión Extraordinaria de Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS).

Durante la reunión de trabajo vía virtual, el Secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que se han realizado más de dos millones 500 mil acciones de promoción, prevención, capacitación, vigilancia epidemiológica, visitas domiciliarias, regulación y fomento sanitario, en el combate a la pandemia.

En este sentido, el funcionario pidió a los integrantes del CESS mantener una comunicación estrecha, notificación precisa y oportuna de los casos sospechosos y confirmados, así como a redoblar esfuerzos en el cumplimiento estricto de los lineamientos y protocolos para la efectividad de las acciones implementadas en las seis Jurisdicciones Sanitarias, en beneficio de la población.

Destacó que las brigadas epidemiológicas que recorren el territorio oaxaqueño, hasta el corte del 14 de julio del presente año, atendieron tres mil 917 casos domiciliarios; de los cuales 586 resultaron positivos al virus, realizaron la toma de muestra a dos mil 398 individuos que cumplían con la sintomatología de la patología, promovieron las medidas de prevención a ocho mil 115 personas, entre otros.

Respecto a la salud internacional, en puestos marítimos y aeropuertos, se monitoreó a 52 mil 888 pasajeros; asimismo en el centro de atención telefónica de COVID-19, se atendieron siete mil 985 llamadas respecto a información de la enfermedad, referencia a las unidades médicas y seguimiento a los casos en asilamiento domiciliario, mencionó.

Enfatizó que mientras la infección viral se siga propagando, es importante que las comunidades tomen acciones para prevenir una mayor transmisión, reducir los efectos del brote y promover medidas de control, por lo cual a la misma fecha se han distribuido 79 mil 188 carteles, 139 mil 776 folletos, 233 mil 762 trípticos, cinco mil 850 lonas, referente a medidas preventivas, signos de alarma y los centros de atención para los pacientes que presenten complicaciones, distribuidos principalmente en las zonas de mayor incidencia.

Además, se realizaron 171 mil 824 capacitaciones, se efectuaron tres mil 220 reuniones con autoridades municipales, teniendo como alcance 800 mil 500 personas informadas.

Casas Escamilla indicó que se han realizado 17 mil 592 acciones de regulación y fomento sanitario en espacios públicos, hospitales, consultorios, farmacias, laboratorios, asociaciones, colegios, hoteles, restaurantes, autoservicios, tiendas departamentales, entre otros, para evitar contagios.

Finalmente, el encargado de la Salud en la entidad, enfatizó que se continúan tomando las medidas fundamentales que emite el nivel federal, para salvaguardar la vida e integridad de las familias oaxaqueñas, por lo que agradeció la participación activa y el compromiso profesional de todas las instituciones que conforman el CESS, ante la emergencia sanitaria.

