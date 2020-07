En Huajuapan detienen a hombre por negarse a usar cubrebocas

-Su sanción podrá ser arresto hasta por 36 horas o por una multa mínima de 128 pesos con 41 centavos o hasta los 12 mil 841 pesos

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- En Huajuapan de León fue detenido por autoridades del ayuntamiento, un hombre de 35 años de edad con iniciales C.C.R., debido a que se negó a usar el cubrebocas en el centro de la ciudad.

Esto ocurrió el pasado martes 21 de julio a las 18:50 horas en un puesto de control de seguridad ubicado en la calle Colón, en la colonia Centro de este municipio.

Los reportes policiales indican que este sujeto, no portaba el cubrebocas, por lo que los uniformados le pidieron que lo portara, este se negó y tomo una actitud agresiva, así que fue detenido y trasladado a los separos del cuartel de seguridad pública, donde fue puesto a disposición de un juez calificador para determinar su sanción que podrá ser arresto hasta por 36 horas o por una multa mínima de 128 pesos con 41 centavos o hasta los 12 mil 841 pesos.

Cabe mencionar que estos puestos de seguridad se encuentran en el municipio para concientizar a las personas sobre el uso de cubrebocas, y fue el pasado lunes 20 de Julio, cuando las autoridades del ayuntamiento en coordinación con áreas de salud, y de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, informaron sobre las medidas enfocadas al tema de salud entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas, esto debido a que Huajuapan fue señalado a nivel nacional con un gran número de contagios y por regresar al semáforo rojo.

