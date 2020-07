Detecta sector Salud 140 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas

-Pide SSO a las y los oaxaqueños quedarse en casa para evitar contagios

-Suman nueve mil 089 casos acumulados y 850 defunciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de julio de 2020.- Al corte de este miércoles 22 de julio, la entidad acumuló nueve mil 089 casos positivos a COVID-19; de esta cifra, 850 personas han perdido la vida a causa de complicaciones por la enfermedad, 12 más que el día de ayer, según cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Durante el informe técnico de curso de la patología respiratoria, la subdirectora general de Innovación y Calidad de la institución, Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, señaló que el número de pacientes en aislamiento son 435.

Indicó que del total de confirmados, 140 son casos nuevos ubicados en 46 municipios, siendo las localidades más afectadas por el coronavirus: Oaxaca de Juárez con 42 reportes y Santa Cruz Xoxocotlán con 10 contagios en las últimas 24 horas del día.

Por distribución geográfica, precisó que Valles Centrales reporta cinco mil 954 positivos, seguido de Tuxtepec con mil 297, el Istmo con 828, la Mixteca con 494, la Costa con 355 y la Sierra con 161 casos acumulados.

Aseveró que el registro de personas recuperadas se elevó a siete mil 804 y se tienen 994 pacientes sospechosos en espera de resultados, cuatro mil 150 han dado negativos.

García Kavanagh señaló que respecto al personal de Salud que ha salido positivo a la prueba, este miércoles suman mil 674 casos; de los cuales 518 corresponden a médicos, 687 a enfermeras y enfermeros, así como 469 a trabajadores de otros perfiles.

Detalló que el 76% de los pacientes han cursado la infección respiratoria, con sintomatología en etapa leve en aislamiento domiciliario, y el 23% han requerido atención hospitalaria; siendo el grupo de edad con más contagios el de 25 a 44 años con cuatro mil 203 casos y por defunciones los mayores de 65 años con 364 fallecimientos.

Ante ello, expresó que es necesaria la implicación total y responsable de toda la ciudadanía, y reiteró el llamado del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que la sociedad oaxaqueña se quede en casa de manera voluntaria y de esta manera no se exponga la vida y salud, principalmente de los más vulnerables a complicaciones por el virus.

