Declaratoria de emergencia por deslave, que sepultó a dos miembros de una familia en la Sierra Mazateca

-El documento también ordena apoyo para 8 municipios, que reportaron afectaciones por las lluvias causada por la onda tropical No. 15

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una declaratoria de emergencia, por el desgajamiento de un cerro reportado en la sierra mazateca que sepultó una vivienda y causó la muerte de dos miembros de una familia, reportó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO).

Los hechos reportados se registraron en la comunidad de “La Providencia”, perteneciente al municipio de Huautla de Jiménez, donde se logro rescatar con vida a otras dos personas.

El funcionario estatal, dijo el documento expedido a nivel federal también ordena apoyos emergentes y extraordinarios para 8 municipios de la región de la Cañada que reportaron afectaciones a consecuencia de las intensas tormentas generada por la onda tropical No 15.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que por el referido fenómeno natural perturbador ocurrido los días 11 y 12 de julio se reportaron daños en los municipios de Huautepec, San Andrés Teotilálpam, San José Tenango, San Juan Coatzospam, San Juan Tepeuxila, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa María la Asunción y Santa María Teopoxco.

Entre las afectaciones, indicó hubo desbordamiento de un río y el colapso del sistema de alcantarillado, además de deslizamiento de laderas y derrumbes que generaron el cierre de las carreteras en el acceso de las poblaciones, las cuales fueron atendidas en lo inmediato por brigadas del gobierno estatal y del ejército que aplico en las zonas el plan DN-III.

Amaro Cansino, afirmó que una vez que se autorizó la declaratoria de emergencia solicitada por el gobernador Alejandro Murat, se espera que se asignen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) para apoyar a las familias afectadas.

