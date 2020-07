Contabiliza SSO ocho mil 949 casos acumulados a COVID-19 y 838 defunciones

-El 49% de los casos graves por COVID-19, fallecen por complicaciones asociadas a enfermedades crónico-degenerativas

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de julio de 2020.- El director de Atención Médica de los SSO, Erick Azamar Cruz, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este martes 21 de julio, se han contabilizado 157 casos nuevos, que suman ocho mil 949 casos confirmados a COVID-19.

Señaló que se han notificado 13 mil 999 casos, de los cuales cuatro mil 107 han sido negativos, 943 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, siete mil 699 se han recuperado; lamentablemente se contabilizan ocho defunciones que suman 838 y hay 412 casos activos.

La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, reporta cinco mil 851 casos y 433 defunciones; Tuxtepec mil 292 y 185 defunciones; Istmo 816 y 112 defunciones; Mixteca 483 y 49 defunciones; Costa 348 y 32 defunciones, y la Sierra 159 y 27 defunciones.

Mencionó que los 157 casos nuevos se registran en 43 municipios, de los cuales el que mayor número presenta es Oaxaca de Juárez con 49, seguido de Salina Cruz con 17, Santa Lucía del Camino 13, Santa Cruz Xoxocotlán nueve, Santo Domingo Tehuantepec seis, Santa María Atzompa, San Antonio de la Cal, Villa de Zaachila y San Sebastián Tutla cuatro cada uno, el resto tres, dos y uno.

Por institución, los SSO han atendido a seis mil 62 pacientes, el IMSS régimen ordinario mil 693, el ISSSTE 519, IMSS Bienestar 313, SEDENA 170, SEMAR 74, PEMEX 70, otras instituciones del sector 48. Hasta el momento se han contagiado de la enfermedad 516 médicos, 682 personal de enfermería y 469 corresponde a personal del sector.

Azamar Cruz dijo que de los 412 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 209 casos, Tuxtepec 106, Istmo 40, Mixteca 37, Costa 16 y la Sierra cuatro.

De las 838 defunciones registradas, el grupo de edad que más se ve afectado es el rango de 65 y más años con 359; el de 50 a 59 años con 207; el de 60 a 64 años con 112. Las comorbilidades asociadas con mayor frecuencia son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal; por sexo 538 son hombres y 300 mujeres.

Señaló que por ocupación hospitalaria global, de las camas destinadas para pacientes COVID-19 se tiene un registro del 50.6%, los SSO 41.5%, HRAEO 61.3%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 100%, SEDENA 48.7%, ISSSTE 54.2%, IMSS régimen ordinario 70.4%, IMSS Bienestar 21.5%, PEMEX 100% y SEMAR 66.7%.

Asimismo, Azamar Cruz recordó a la población que Oaxaca continúa en una fase de alto contagio, por lo que se debe seguir con las medidas de prevención que ha emitido la Secretaría de Salud del estado y ante cualquier sintomatología, llamar a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 12 20 y 951 297 5741.

En su intervención el presidente de Asociación Oaxaqueña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva e internista del Hospital Regional de Alta Especialidad, Aarón Tito Santiago, impartió el tema: “Pacientes COVID SARS COV2 graves y como se manifiesta”, y mencionó que el 5% de los pacientes llegan al hospital infectados con complicación de neumonía grave.

Señaló que el COVID grave es una infección que inicia con fiebre, dolor de huesos, de cabeza, de garganta, es una gripe común que se complica con una falta de aire, temperatura alta de 39 grados, taquicardia, frecuencia cardíaca elevada, en la que los pacientes manifiestan insuficiencia respiratoria.

Mencionó que la mortalidad global por neumonía grave es del 49%; ante ello dijo que el diagnóstico se complementa con una radiografía de tórax, donde se observa al pulmón dañado en color blanco, por lo que debe ser ingresado a terapia intensiva y otro factor que se agrava son las personas diabéticas, hipertensas, con obesidad, asmáticos y cáncer.

Finalmente dijo que es importante seguir las recomendaciones como el uso de cubrebocas, implementar la sana distancia y lavado de manos con agua y jabón, ya que no hay un tratamiento específico para el COVID-19; por lo que exhortó a la población a evitar contagiarse, ya que no hay cura en casos graves.

