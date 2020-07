Congreso analiza legislar para sancionar y aplicar medidas mas fuertes por covid

–Argumentan que no pueden permitir que los presidentes municipales sean cómplices al permitir eventos dónde haya aglomeración de personas



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Congreso de Oaxaca está analizando una propuesta presentada por un legislador para sancionar y aplicar medidas más fuertes contra las personas que no acaten las medidas de prevención contra el Covid-19, así lo dio a conocer el Presidente de la Junta de Coordinación Política Horacio Sosa Villavicencio.



Agregó que no se puede permitir que los presidentes municipales se vuelvan cómplices al permitir que la población realice actividades masivas como reuniones familiares, fiestas, eventos deportivos, culturales, políticos o sociales, tal y como se ha documentado en varias ocasiones.



Sosa Villavicencio dijo que a pesar de la pandemia, el Congreso Local ha seguido sesionando y atendiendo los deberes que tienen, tomando en cuenta siempre las medidas de prevención sanitarias para evitar contagios, incluso dijo que algunos legisladores no asisten a las sesiones debido a que forman parte de los grupos de riesgo.



Por su parte el Presidente de la Mesa Directiva Jorge Villacaña Jiménez, dijo respaldar esta iniciativa, toda vez que si las autoridades no acatan las medidas de prevención sanitaria por las buenas, deberán hacerlo con rigidez, agregó que no es posible que a nivel nacional vayan más de 40 mil personas muertas por Covid.

