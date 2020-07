Asesinan a tres hombres y una mujer en Ocotlán de Morelos

-El ataque se perpetró en el interior de un taller mecánico.

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Una célula del crimen organizado torturó y luego asesinó a tres hombres y a una mujer, en el interior de un taller mecánico localizado en inmediaciones del municipio de Ocotlán de Morelos, reportó la Fiscalía General de Justicia (FGJO).

De acuerdo a los primeros reportes, los sujetos arribaron en varios vehículos al establecimiento ubicado sobre la carretera costera 174 Oaxaca-Puerto Escondido y tras ingresar de forma violenta, golpearon y torturaron a las víctimas, antes de ejecutarlos a tiros.

En medio del ataque un hombre trató de escapar, pero fue alcanzado para ser tiroteado en un tramo de la carretera por los agresores.

El incidente causó pánico entre los lugareños de la zona y testigos, alertaron a las autoridades municipales.

Sin embargo, tras cometer el ataque los implicados en el atentado huyeron con rumbo desconocido.

Al acudir al sitio las fuerzas de seguridad estatal y la Fiscalía General de Justicia, se realizó el acordonamiento de la zona además de que se ordenó la persecución de los presuntos responsables.

En el lugar del crimen según el reporte policial, se encontró un cuerpo de una mujer y de dos hombres más, además de que se ubicaron en el piso casquillos percutidos de diversos calibres.

En tanto la vicefiscalía, adelantó que se integró una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y reportó, que este ataque pudiera estar relacionados con una venganza de tipo personal.

