Vecinos de unidad habitacional del ISSSTE denuncian fuga de aguas negras

-Piden solución definitiva a este problema, pues llevan varios años con este problema, el cual se acrecenta en la temporada de lluvias



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la unidad habitacional del ISSSTE en la ciudad de capital, Marco Aurelio Ramírez, que habita en ese lugar, dijo que desde hace un mes existe una fuga de aguas negras, mencionó que cada que se presenta una lluvia surge este problema, por ello piden al gobierno municipal de Oaxaca de Juárez que se le de una solución concreta.



Y es que de acuerdo al entrevistado, existe un problema en otro punto que origina el colapsamiento de la red de drenaje y con esto que broten aguas negras, lo cual representa un foco de infección para los vecinos del lugar, asimismo indicó que SAPAO ha estado atendiendo el problema, pero solo de manera temporal.



Comentó que algunos vecinos han presentado problemas estomacales por la infección que surge el inhalar los olores nauseabundos de las aguas negras, lo cual es alarmante por la pandemia del Covid-19 por la que está atravesando la capital oaxaqueña y toda la entidad.



Y es que señalan que las aguas negras bajan de la colonia “Río blanco”, pasando al aire libre por la zona dónde se encuentra la unidad del ISSSTE hasta llegar al fraccionamiento “La cascada”, por ello reiteran el llamado a las autoridades para que se dé una solución a este problema de manera definitiva.



Otra de las vecinas coincidió en que este problema tiene varios años y que SAPAO solo llega a desasolvar, sin embargo cuando llueve nuevamente se vuelve a presentar el problema, además dijo que el olor es muy fuerte a pesar de traer cubrebocas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario