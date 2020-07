Una vez más cerrado módulo de licencias en Tuxtepec, reprogramarán las citas



-Abrieron la semana pasada y volvieron a cerrar por el resguardo al que llamó el Gobernador

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante la semana pasada estuvo abierto el módulo de licencias en Tuxtepec, fueron aproximadamente 3 días que atendieron mediante citas, sin embargo tras el resguardo voluntario al que llamó el Gobernador Alejandro Mural, en las regiones del Istmo y la Cuenca del Papaloapan una vez más cerró.

El Responsable del módulo de las licencias en Tuxtepec David Sandoval, dijo que abrieron pero volvieron a cerrar, por lo tanto las citas que ya se tenían programadas hasta el 3 de agosto, serán reagendadas.

Será por 10 días más que esté cerrado el módulo, y una vez que abran nuevamente seguirán atendiendo mediante citas, con la finalidad de evitar que sean muchos los ciudadanos que se concentren en esta dependencia.

El módulo se abrió para entregar licencias físicas a los conductores, principalmente a los que la iban a tramitar por primera ocasión, ya que mediante la página de la Secretaria de Movilidad estuvieron entregando licencias digitales, para los conductores que la habían perdido.

Los costos de las licencias tipo A es de 486 pesos de 2 años, de 3 años es de 681 pesos, la de 5 años es de 778 pesos y la permanente tiene un costo de 2 mil 433 pesos. La licencia tipo B tiene un costo de 584 pesos para 2 años, de 778 pesos la de 3 años, mil 71 pesos la de 5 años y la permanente cuesta 2 mil 433 pesos.

