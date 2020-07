SEMOVI y GN realizan operativo en Oaxaca, para detectar unidades piratas

-Las unidades detenidas fueron trasladadas al encierro oficial, se desconoce si el operativo se realizará en toda la entidad o solo en la capital oaxaqueña

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), realizaron un operativo para detectar y detener unidades del servicio de taxi que estén dando el servicio de manera irregular en la capital oaxaqueña.

Las unidades que no contaban con la documentación para brindar el servicio de taxi, eran detenidos y llevados a un corralon, al no contar con una grúa para el traslado, un elemento de la policía vial se subía con el conductor de la unidad para retirar la unidad y así poder continuar con el operativo.

Cabe mencionar que la ley de transporte vigente para el estado de Oaxaca, establece en su artículo 132 que está prohibida la prestación delservicio público de transporte sin contar con la concesión o permiso especial correspondiente, por ello es que las unidades que no cuenten con su concesión, serán retenidas por las autoridades encargadas del transporte.

Hasta el momento la SEMOVI no ha dado a conocer si este operativo se realizará únicamente en la capital oaxaqueña o también se llevará a cabo en todos los municipios de la entidad, y es que para nadie es un secreto que existen muchas unidades que dan servicio sin tener una concesión.

