Invita IEEPO al 27vo Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020

-El Instituto apoya actividades en las que intervienen diferentes instituciones y sociedad civil, para promover la participación de la niñez y juventud

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de julio de 2020.- Como parte de las actividades que de manera conjunta realiza con dependencias federales y estatales, así como organismos civiles, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), convoca a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años de edad, residentes en México, a participar en el XXVII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020.

Con el tema “En situaciones de emergencias participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor”, este año el certamen hace referencia a la importancia de la participación de la niñez, adolescencia y juventud en la preparación para la recuperación y reconstrucción encaminada a mejorar las condiciones de vulnerabilidad preexistentes a las emergencias fomentando la reducción del riesgo de desastres.

Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por instrucciones del Director General del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal se apoyan estas actividades en las que intervienen diferentes instituciones y sociedad civil, en este caso la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SG CONAPO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO).

El concurso es un espacio que promueve el derecho a la participación para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan expresar, a través del dibujo y la pintura, lo que piensan en torno a los temas en materia de población, llevándoles a la reflexión sobre la importancia de su papel como agentes activos de cambio frente a situaciones de emergencias como sismos, inundaciones, huracanes e incendios.

Referente al COVID-19, las y los participantes podrán dibujar en sus proyectos vivencias ante la emergencia sanitaria y cómo han enfrentado el confinamiento. El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm. La técnica es libre, se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.

Todos los dibujos deberán ser digitalizados a través de una fotografía o escaneo de buena calidad y enviados como archivo adjunto al correo electrónico: [email protected].

El certamen cuenta con cinco categorías: A, de seis a nueve años; B, de 10 a 12 años; C, de 10 a 12 años; D, de 16 a 19 años; y E, de 20 a 24 años, y cada participante podrá inscribir un dibujo que no haya participado en otros certámenes. La recepción de los proyectos cerrará el 15 de septiembre de 2020 y las bases del certamen se pueden consultar en la liga: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/xxvii-concurso-nacional-de-dibujo-y-pintura-infantil-y-juvenil-2020/



