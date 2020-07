Intolerable la corrupción, aún más durante la pandemia: Fredie Delfín

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El próximo lunes, 27 de julio, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca rendirá cuentas sobre las acciones hasta ahora emprendidas ante los probables actos de corrupción cometidos por funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca.

“Este es un acto contundente de la lucha contra la corrupción” señaló el Diputado de Morena Fredie Delfín, quien preside la Comisión Permanente de Vigilancia al Sistema Estatal de Combate a al Corrupción, en la que se formuló el acuerdo.

El legislador señaló que el propio Congreso ha emitido ya diversos exhortos dirigidos al Organo Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado (SCTG), al Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCCO), sin que ellos hayan hecho declaración alguna sobre su intervención en el caso.

Hasta ahora, ni la ciudadanía, ni el Congreso ha sido notificado sobre el actuar del sistema en su conjunto, o como dependencias responsables de haber tomado cartas en el asunto, “esto nos preocupa, porque los hechos se dan en una etapa difícil para Oaxaca: la lucha contra el COVID-19 y sus efectos en la economía”.

“Es momento de que la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente López Obrador comience a dar resultados en Oaxaca”, enfatizó el congresista.

El representante popular, puntualizó que “es intolerable la corrupción, aún más durante la pandemia y las crisis económica y sanitaria que esta ha provocado”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario