Guelaguetza, símbolo de hermandad y solidaridad

-Oaxaca compartió con el mundo el Homenaje Racial más grande de América Latina

-Con retransmisión vespertina, se revivió la máxima fiesta de las y los oaxaqueños

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de julio de 2020.- La emoción, algarabía y folclore de los pueblos de Oaxaca que emana en los tradicionales Lunes del Cerro, desde la Rotonda de la Azucena, revivió con la retransmisión vespertina de la Guelaguetza, la máxima fiesta de las y los oaxaqueños.

Como hace 88 años, y en el marco de “Julio, Mes de la Guelaguetza”, Oaxaca compartió con el mundo entero el Homenaje Racial más grande de América Latina que da muestra de la hermandad que distingue a las y los oaxaqueños, y que debe prevalecer sobre todo en este momento de contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

En un mensaje al Pueblo de Oaxaca, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, expresó que en esta edición de la Guelaguetza 2020, el tequio cultural que cada año se refrenda en esta celebración, está vivo, de corazón a corazón y a distancia, y el quedarse en casa representa un acto de amor por la vida.

“Este patrimonio cultural en el que hoy no nos encontraremos de frente para ver todas las danzas, escuchar la extraordinaria música de las distintas regiones de Oaxaca, está en el corazón y es ahí donde está el sentimiento más profundo del pueblo oaxaqueño: la solidaridad, la razón comunitaria y el tequio, un ejemplo extraordinario para el mundo”, afirmó.

De esta manera, Frausto Guerrero reconoció al Comité de Autenticidad, así como a las autoridades y a las comunidades por ser conscientes de que en estos momentos, la Guelaguetza como patrimonio cultural –dijo- se vive en casa, está fuerte y tiene un futuro muy prometedor.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Karla Villacaña Quevedo, expresó que en el marco de “Julio, Mes de la Guelaguetza”, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), y las redes sociales de las secretarías de Turismo (Sectur) y de Economía (SE), así como de la dependencia que encabeza, se transmitirán cuatro programas de los Lunes del Cerro, que fueron seleccionados por el Comité de Autenticidad.

“Aún desde casa podremos disfrutar de los bailes, danzas y del folclore de las ocho regiones. Hoy Oaxaca sigue presente; a pesar de la pandemia podemos enseñarle al mundo que las y los oaxaqueños, a pesar de las adversidades, nos levantamos y seguimos adelante”, dijo.

Previo a la retransmisión vespertina de la Guelaguetza en su edición del 2018, desde su tierra natal Loma Bonita, la Diosa Centéotl 2019, Lilia López Hernández dio la bienvenida a la máxima fiesta de los oaxaqueños.

“Este año no estaremos juntos para abrazarnos y entregar nuestras ofrendas, pero nuestros corazones están unidos, recordando lo que hemos vivido juntos y lo maravilloso que es Oaxaca, viva el Istmo, el Papaloapan, vivan los Valles Centrales y las sierras ancestrales que el Norte y el Sur atrapan; vivan las líneas que empapan a la Mixteca risueña, viva la alegría Costeña, la región de la Cañada, y que viva la mirada de la mujer oaxaqueña”, dijo.

En esta retransmisión las personas pudieron disfrutar desde la comodidad de sus casas la presentación de las delegaciones de Tlacolula de Matamoros que presentó su Mayordomía en honor la Virgen de la Asunción; le siguió Santiago Jocotepec con La compañera del Chinanteco y Santiago Juxtlahuaca con la Danza de los Rubios.

También se pudo apreciar a las mujeres bravías de San Pablo Macuiltianguis con el Torito Serrano, y a la delegación de Asunción Ixtaltepec que dio un homenaje a su compositor nato Jesús “Chuy” Rasgado.

No podía faltar la Danza de la Pluma de Cuilapam de Guerrero que forma parte de las danzas de conquista más representativas de México; así como los sones, juegos, versos picarescos y chilenas de Santiago Pinotepa Nacional. La Danza de los Jardineros de San Andrés Zautla; el Jarabe Mixteco de Huajuapan de León y los Sones Mazatecos de Huautla de Jiménez también se pudieron disfrutar.

En esta retransmisión también se pudo revivir la emoción que emana al ver bailar a las doncellas de la Flor de Piña de San Juan Bautista Tuxtepec enfundadas en sus huipiles de diversos colores; y a la delegación de Miahuatlán de Porfirio Díaz con El Palomo Miahuateco y el Baile del Huajolote.

La retrasmisión concluyó con dos representativas delegaciones: la de El Espinal que elegantemente compartió su Fiesta de Octubre en honor a la Virgen del Rosario; y las Chinas Oaxaqueñas que bailaron el tradicional Jarabe del Valle.

Comentarios

