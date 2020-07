Frenar violencia política de género, demanda Congreso a ediles

-La falta de compromiso para evitar la violencia en razón de género puede derivar en desaparición de ayuntamientos, advierte LXIV Legislatura.

-Insta a dependencias estatales a ser coadyuvantes para salvaguardar derechos humanos de las partes afectadas.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 21 de julio de 2020.- Mediante diversos exhortos, la LXIV Legislatura demandó a diversos ayuntamientos, a abstenerse de realizar actos que puedan configurarse como violencia política por razón de género contra mujeres integrantes de sus cabildos.

Junto a esta exigencia, la representación popular también advirtió que, de formularse dichas infracciones, podrían derivar en sanciones como la declaración de la suspensión o desaparición de un ayuntamiento, así como la suspensión o revocación del mandato de uno o más de sus integrantes.

El primer exhorto se dirigió al Agente Suplente y Secretario, respectivamente, de la Agencia de Policía de Santa Teresa, así como a los integrantes del cabildo de Huajuapan de León. Un llamado similar se realizó a la presidenta municipal y concejales de la Heroica Villa de Tezoatlán de Segura y Luna, para evitar cualquier acto de molestia en contra de la ciudadana, Mariela Martínez Rosales.

Con apego a lo dispuesto por la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, también se requirió a servidoras y servidores públicos de Santiago Atitlán, a abstenerse de realizar acciones contra las ciudadanas, Rosalina Castillo López y Emma Ortega Castañeda, Regidora de Hacienda y de Obras de esa población.

A los integrantes del ayuntamiento de Ayozintepec, en la región de Tuxtepec, el Poder Legislativo demandó frenar conductas lesivas en perjuicio de Martha María López Angulo y Ana Cruz Pacheco, ya sea de manera directa o través de otras personas. En el mismo tenor, se emitió el exhorto hacia el edil de Matías Romero Avendaño, a evitar actos que puedan configurarse como violencia política en razón de género.

Para garantizar la gobernanza en Santa Lucía del Camino, la Legislatura Local, llamó a integrantes de su administración pública, para que observen una actitud de respeto frente a la pluralidad de ideas y de actores sociales, y cumplir las funciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Diputadas y diputados coincidieron en convocar la participación de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de Mujeres de Oaxaca, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para atender de manera coordinada y salvaguardar los derechos humanos y políticos de las mujeres afectadas.

