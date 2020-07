El campo oaxaqueño también ha sido afectado por la contingencia; exigirán apoyos estatales y federales



-El gobierno federal no ha apoyado a los productores en lo que va de este 2020

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Desarrollo Rural Iván Alí Elías Domínguez, dijo que existe la preocupación de los productores debido a que en estos momentos de la contingencia cuando más se requiere apoyo para el campo, no están recibiendo recursos principalmente por parte del gobierno federal.

Señaló que así como el sector comercial e industrial, el sector agropecuario también está resultado muy afectado ya que el gobierno federal está enfocado en combatir esta pandemia, dejando sin apoyos a los productores de diversos cultivos.

Y aunque ellos como gobierno municipal han tratado de apoyar, lo que están captando las arcas municipales están direccionándolo a los servicios públicos, sin poder seguir apoyando al campo, aunado a esto la SEDAPA no abrió la convocatoria del programa Concurrencia “claramente por parte del gobierno federal hay que decirlo, no se ve la disposición para poder sacar a nuestros productores del bache en el que se encuentran”.

Destacó que podrían presionar al gobierno estatal para que parte del fondo de estabilización que entregó el gobierno federal se entregado al campo, y así haya un respiro para este sector “no todo es industria, no todo es comercio, también hay gente en el campo que necesita apoyo, y sí es preocupante, si es alarmante, tenemos que consumir lo que producimos”.

Pidió a los ciudadanos apoyar al sector agropecuario comprándole los productos que se cosechan en la región.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario