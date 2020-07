Dona Sección 22 insumos médicos a clínica del ISSSTE de Tuxtepec

-Se entregaron 40 batas, 30 overoles, 100 caretas y 300 cubre bocas KN 95, las batas y overoles son reutilizables



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hizo entrega de equipamiento médico a la clínica del ISSSTE de esta ciudad, pues el personal médico es la primera línea de defensa contra el Covid-19, así lo dio a conocer el representante del sector centro Servando Amador Cavanzo.



Agregó que esta es la segunda entrega que se hace al hospital del ISSSTE, el material consiste en 40 batas, 30 overoles, 100 caretas y alrededor de 300 cubrebocas KN 95, todo este material cumple con las especificaciones que le hicieron llegar el personal del nosocomio. .01-1.06



Esta decisión de donar el material, fue un esfuerzo por el personal que pertenece al sector centro de Tuxtepec, con el único objetivo de ayudar al personal médico que labora en el ISSSTE y que a pesar de las carencias, continúan atendiendo a pacientes con Covid.



Asimismo Amador Cavanzo, envió un mensaje a la Dirección General del ISSSTE y a las autoridades sanitarias, para que volteen a ver la situación que se está presentando en Tuxtepec, para que se suplan las necesidades que tienen los hospitales en dónde se están atendiendo a personas que han dado positivo a Covid y que requieren de hospitalización.



Por su parte el director del ISSSTE de Tuxtepec Víctor Martínez, agradeció el apoyo por parte de la Sección 22 y afirmó que el material que entregaron será de mucha ayuda para el personal médico, sobre todo porque las batas y overoles que les entregaron son re utilizables, lo cual ayudará a que no haya desabasto de insumos.



