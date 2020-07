AMLO anuncia gira de tres días por Oaxaca

-Supervisará las obras carreteras y de infraestructura en Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec y la costa.

La Razón de México

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana, que a partir de este viernes iniciará con una gira que durará tres días por el estado de Oaxaca, esto con el fin de supervisar obras carreteras y de infraestructura.

“Vamos a un recorrido por Oaxaca, sobre todo el Istmo de Tehuantepec, la costa, Huatulco, Puerto Escondido, para ver cómo va el avance de la construcción de la carretera de Oaxaca al Istmo, y de Oaxaca a Puerto Escondido”, informó.

Asimismo, López Obrador mencionó que son dos carreteras que se iniciaron desde hace más de 10 años y aun no se terminan, por lo que su gobierno las va a concluir, ya que ayuda a la comunicación de Oaxaca, así como también, agregó que se está trabajando en 120 frentes para caminos de concreto a municipios de Oaxaca, que serán supercarreteras.

Por otro lado adelantó que se realizará la reunión del gabinete de seguridad por la mañana, para revisar los índices delictivos en el Estado.

Refirió también que será inaugurada una primera etapa del puerto de Salina Cruz donde se lleva a cabo la rehabilitación, además de supervisar el avance que se tiene en la construcción de las vías del ferrocarril para el Istmo.

Entre los municipios que prevé visitar están Puerto Escondido, Ixtepec, Tehuantepec, Salina Cruz, Huatulco y Puerto Escondido.

Por último, el Presidente comentó que tiene pendiente realizar una gira por el norte del país, la cual será después de la de Oaxaca.

