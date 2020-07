Alrededor de 180 cortinas abajo en Tuxtepec, no sobrevivieron a la contingencia

-Los dueños de los establecimientos tenían que pagar renta, la luz y la nómina de sus trabajadores y muchos optaron por cerrar

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado cierre de los establecimientos no indispensables en Tuxtepec ha provocado que muchos comerciantes pequeños no hayan sobrevivido y de manera definitiva hayan bajado sus cortinas, siendo alrededor de 180 los están en esta situación.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) en Tuxtepec Jorge Osorio dijo que del Boulevard Benito Juárez hasta la calle Hidalgo, y de Independencia a Roberto Colorado hay alrededor de 180 cortinas cerradas de todos los giros, “contabilizadas, cerradas, que ya no pudieron abrir sus puertas”.

Estos negocios son de todos los giros, debido a que fueron todos los comercios no indispensables los que cerraron a partir del 23 d abril, provocando que dejaran de tener ingresos a pesar de que ellos tenían que seguir pagando renta y en algunos casos la nómina.

Agregó que desconoce si abrirán una vez que haya pasado esta contingencia, sin embargo espera que así sea.

El Comerciante señaló además que los propietarios de los diversos establecimientos están invirtiendo para cumplir con todas las medidas, por lo que pidió además que también hagan lo propio los vendedores ambulantes y la ciudadanía que también siga con todas las medidas al momento de ir a realizar sus compras, ya que muchos no saben que tienen covid y siguen contagiando al resto de la población.

En cuanto a las propuestas que implementó el gobierno municipal, puntualizó que deben de apoyarlas ya que ayudarán a que no haya muchos casos, y que aunque ellos como comercios siempre tomaron sus medidas, la ciudadanía que acudía a hacer sus compras o tomó las medidas y esto provocó que se dispararan los casos de covid.

