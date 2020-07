A un mes de masacre en San Mateo del Mar; familiares y sobrevivientes exigen justicia



-Familiares de las víctimas narraron lo sucedido el pasado 21 de junio, cuando fueron asesinadas 15 personas, entre ellas dos mujeres.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Huazantlán del Río del municipio de San Mateo del Mar, se manifestaron este martes frente a palacio de gobierno, para exigir justicia a las autoridades, por los hechos violentos que se registró el pasado 21 de junio, en dónde perdieron la vida quince personas, frente a la sede del poder ejecutivo del estado, colocaron cruces como una medida de presión.

Denunciaron omisión por parte de las autoridades, toda vez que aseguran hubo algunas “señales” de lo que ocurriría en esa población, por ello los señalan se ser cómplices, espectadores y de minimizar los antecendentes, así como el ocultar a los verdaderos agresores y responsables de la muerte de 13 hombres y dos mujeres.

Alejandrino Abasolo Mora, uno de los sobrevivientes de la masacre, reiteró el llamado de justicia, para que los responsables de estos hechos, mismos que afirman son priístas, reciban todo el peso de la ley, narró que él fue detenido el pasado 2 de mayo por instrucciones de José Luis Chávez Salinas, agente de la comunidad de Huazantlán del Río.

El 3 de mayo decidieron apoyar a las mujeres que protestaron contra la autoridad de la agencia, también apoyó en la toma de la agencia municipal, fue el 21 de junio cuando un grupo de personas los rodeó y les empezó a lanzar piedras, sin tomar en cuenta que había mujeres.

Por estos hecho se dio aviso a la Fiscalía General del Estado y a Derechos Humanos, para que se investiguen estos hechos y se castigue a nlos responsables, Agustina Ronldán Terrazas, hija de una de las víctimas, mencionó que no podían creer lo que estaba pasando ese 21 de junio, en dónde algunas personas fueron quemadas.

Asimismo dijo que por temor algunos tuvieron que salir de la población e irse a otra comunidad, pues afrirman que están amenazados de muerte y no pueden vivir en paz en su propia casa, por su parte María del Rosario Guerra Salazar otra de las sobrevivientes, dijo que el 21 de junio unas 300 personas las rodean y les empezaron a arrojar piedras y palos.

Agregó que en su momento se le pidió a estas personas que dejaran de atacarlas, sin embargo no hicieron caso y tampoco intervino la Guardia Nacional que se encontraba en ese lugar, por eso reiteró el llamado a las autoridades para que intervengan en este caso y cuestionó si lo harán hasta que hayan matado a todos para intervenir, además dijo que es José Luis Chávez quien encabeza todo lo que está sucendiendo en San Mateo del Mar.

Incluso dijo que hay un filtro en la entrada a la comunidad y ahí deciden quien puede entrar o no, asimismo dijo que algunas de las personas que son señaladas de estos hechos violentos, son familiares de víctimas, por ello piensan que lo que buscan es matar a todos los que participaron en la toma de la agencia, para que no haya testigos.

Finalmente dijeron que hasta el momento no les han dictado medidas cautelares a pesar de que las pidieron desde el pasado 2 de mayo y hasta el momento no han obtenido respuesta.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario