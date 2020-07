A la baja incidencia delictiva en el estado de Oaxaca

-Los homicidios dolosos disminuyeron un 25% de mayo a junio de 2020

-La incidencia delictiva disminuyó un 25% entre el primer y segundo trimestre del año

-Este mismo indicador ha disminuido un 9.8% en el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de julio de 2020.- De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio de este año el estado de Oaxaca registró una disminución del 4.2% en la incidencia delictiva del fuero común en comparación con el mes anterior.

Asimismo, en el segundo trimestre del año se registró una disminución del 25% en este mismo indicador en comparación con el primer trimestre de 2020.

Destaca el delito de homicidio doloso, que registró una disminución del 25% entre mayo y junio y, del 10% entre el primer y segundo trimestre del año. Otros delitos como robo a casa habitación, robo de vehículos, narcomenudeo y violencia familiar también registraron disminuciones.

Comparados el primer semestre del 2019 con el mismo periodo de 2020, la incidencia delictiva en Oaxaca ha decrecido un 9.8%.

La disminución en la incidencia delictiva en el estado de Oaxaca contrasta con el aumento del 16.4% registrado a nivel nacional en el mes de junio.

A propósito de estos datos, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), informó que estos resultados son muestra del trabajo coordinado con los tres órdenes de Gobierno, que ha permitido implementar estrategias más efectivas en beneficio de la seguridad de las familias oaxaqueñas.

Cabe recordar que el pasado 16 de julio los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Oaxaca, Alejandro Murat, se reunieron para revisar los avances de la Mesa Biestatal de Coordinación en materia de seguridad. En dicho encuentro se reportaron importantes disminuciones en la incidencia delictiva registrada en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario