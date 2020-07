Trabajadores del hospital civil de Oaxaca, piden equipo para evitar contagios por covid-19

-Un factor en contra que ha tenido el hospital civil, es la falta de personal

Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del hospital civil “Aurelio Valdivieso”, dieron a conocer la falta de atención y apoyos por parte de las autoridades del gobierno de Oaxaca durante la actual pandemia por Covid-19, sobre todo lo que tiene que ver con el pago al personal eventual y la falta de insumos para atender a los pacientes que ingresan con este virus.



Salvador, uno de los enfermeros del nosocomio, dijo que desde que el hospital civil fue incluido dentro de los hospitales que atenderían pacientes con Covid, no han recibido ningún tipo de apoyo, a pesar de que esta situación ya la hicieron saber a los Servicios de Salud de Oaxaca y al sindicato de salud.



Un factor en contra que ha tenido el hospital civil, es la falta de personal, en ese sentido comentaron que a pesar de que se contrató personal eventual, no se sabe si ya les realizaron el pago de su quincena, aún cuando en su momento el Gobernador Alejandro Murat informó que habría un recurso de 90 millones de pesos que sería utilizado como un bono para el personal médico y de enfermería que atiende la pandemia.



Asimismo dieron a conocer que muchos de sus compañeros han dado positivo a SARS-COV2, debido a que únicamente se le está dando insumos al personal que están asignados al área Covid, lo cual representa un riesgo para quienes están en otras áreas, agregaron que por esta situación es que se han tenido que cerrar hospitales por brotes en el personal.



Otra de las situaciones adversas que tienen es que fueron suspendidos todos los derechos como permisos debido a la contingencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario