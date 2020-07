Toman protesta a Director de Servicios Públicos en Tuxtepec

-La dirección estaba acéfala desde la muerte de Bulmaro Uscanga Aldán



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes como una de las acciones que realizó el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, fue tomarle protesta a como Director de Servicios Públicos Municipales a Román García Bernardo, puesto que estaba acéfalo, tras la muerte del Director Bulmaro Uscanga Aldán.



Y es que el entonces Director Bulmaro falleció el pasado 28 de junio, lo que provocó que en los últimos días los servicios públicos no se brindaran de manera adecuada, molestando a los ciudadanos y que a su vez empezaron a quejarse en redes sociales principalmente por el tema del servicio de limpia pública.



Por lo tanto tras casi un mes de estar acéfala la dirección, se le tomó protesta al nuevo director, quien enfatizando que el agua potable, drenaje y limpia pública, entre otros, son primordiales, por eso se da especial atención a estos rubros que redundan en una mejor calidad de vida de las familias de Tuxtepec.



Los servicios públicos municipales fue una de las direcciones que nunca dejó de laborar por la contingencia debido a la importancia de no dejar sin los servicios básicos a los ciudadanos, aunque no están trabajando con todo el personal, ya que algunos están resguardado en casa por ser parte del grupo vulnerable.



Esta dirección está a cargo de los servicios de agua potable, limpia pública, alumbrado público y panteones, ésta última una de las más solicitadas en estos momentos

