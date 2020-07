Refuerza Semovi acciones de prevención en el transporte público en la región del Istmo

-A partir de este lunes 20 de julio se disminuirá el 50% del total del parque vehicular del transporte público que circula en la región del Istmo

-Se instalarán filtros de supervisión de manera conjunta con la SSPO, para revisar el cumplimiento de las medidas sanitarias

Comunicado

Salina Cruz, Oax. 19 de julio de 2020.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en coordinación con municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, implementarán a partir de este lunes 20 de julio diversas acciones de prevención para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 en el transporte público.

Durante una reunión que se llevó a cabo este domingo en el municipio de Salina Cruz, en la que también estuvieron presentes integrantes del gabinete, los presidentes municipales de Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Ciudad Ixtepec, se acordó la disminución del 50% del total del parque vehicular del transporte público de la región.

Asimismo, se llevará a cabo la instalación de filtros de supervisión de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), para revisar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

La secretaria de Movilidad, Mariana Nassar Piñeyro, recordó que los operadores y concesionarios deben cumplir la Norma Técnica vigente, en la que se señala el uso obligatorio de cubrebocas, así como el cupo de pasajeros, el cual debe ser del 50% en todas las modalidades de transporte público.

En cuanto a la operación de las oficinas, indicó que los módulos de atención que se mantenían activos en la región del Istmo permanecerán cerrados durante un periodo de 10 días, a partir de este lunes.

Cabe resaltar que durante la reunión estuvieron presentes funcionarios del Gobierno del Estado, así como los representantes de las autoridades municipales de Unión Hidalgo y Juchitán de Zaragoza.

