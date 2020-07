Para prevenir contagios por COVID-19, la mejor acción es el aislamiento voluntario: SSO

-San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, son las zonas que presentan mayor número de casos nuevos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de julio de 2020.- La subdirectora general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, informó que en el panorama estatal de la pandemia, al corte de este lunes 20 de julio, se reportaron un total de ocho mil 792 casos positivos, de los cuales siete mil 537 se han recuperado.

También, 425 personas continúan en aislamiento, 861 pruebas están en espera de resultados y lamentablemente hay un registro de 830 defunciones en todo el estado.

La funcionaria subrayó que en relación a la ubicación geográfica, Valles Centrales notificó cinco mil 732 contagios acumulados y 428 defunciones; Tuxtepec registró mil 290 casos y 183 pérdidas fatales; el Istmo tiene 783 confirmados y 111 muertes; la Mixteca presenta 481 contagios y 49 fallecimientos; la Costa 348, de los cuales 32 perdieron la vida; la Sierra con 158 casos y 27 defunciones.

Asimismo, precisó que este lunes se presentaron 88 casos nuevos de COVID-19, los cuales se encuentran distribuidos en 29 municipios, entre los que destacan San Juan Bautista Tuxtepec con 22 casos, Oaxaca de Juárez con 16 y Santa Cruz Xoxocotlán con siete, por mencionar algunos.

Mientras que la ocupación hospitalaria al día de hoy –dijo- representa un porcentaje global del 51. 4%. De las personas que desafortunadamente han enfermado a causa del virus, 508 corresponden a médicos, 671 a personal de enfermería y 458 de otros perfiles del sector Salud.

Finalmente, exhortó a todas y todos los oaxaqueños, a atender el llamado del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, “a partir de hoy permanezcamos en aislamiento voluntario, con la finalidad de limitar la movilidad en espacios públicos y reducir así el número de contagios. Elijamos la vida”, aseveró.

