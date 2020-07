Pandemia deja a Oaxaca sin Guelaguetza

-El auditorio y calles de la verde antequera, lucen vacías sin el folkclor y colorido de la maxima fiesta de los oaxaqueños

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En estas fechas Oaxaca debería estar llena de alegría, de colorido, de turistas, Oaxaca debería estar deleitando al mundo con su gastronomía, con sus danzas, con su cultura, con sus etnias, con su Guelegetza, el cerro del Fortín, debería estar lleno de gente ansiosa de ver a cada una de las delegaciones, sin embargo la pandemia por el Covid-19 no lo permitió.

En cambio el auditorio Guelaguetza luce vacío, sin gente, sin la banda de música, sin el equipo de sonido, sin las delegaciones, sin los medios que transmitirían la máxima fiesta de los oaxaqueños, pero la magia continúa en el cerro, con solo mirar sus gradas e imaginárselas abarrotadas, hace que la piel se ponga “chinita”.

Las calles del centro histórico, sus restaurantes, sus negocios, también deberían lucir llenas de gente admirando las obras de artes de sus artesanos, tomándose fotos en los monumentos y edificios históricos, en el desfile de las delegaciones, en las calendas, la gente disfrutando de la música, de los bailables, olvidándose por un momento de todos los problemas.

En cambio hoy no es así, hoy las calles lucen semi vacías, pocas personas caminando, los restaurantes con unas cuantas mesas ocupadas, el zócalo sin gente, sin música, sin la alegría que genera la Guelaguetza y Oaxaca esperando a salir de la pandemia y demostrar, por qué fue elegida como el destino turístico número uno a nivel mundial, porque Oaxaca es de talla internacional.

Así con una retransmisión de las actividades de la Guelaguetza, Oaxaca anuncia al mundo que sigue esperando que la pandemia pase, para recibir a turistas nacionales y extranjeros, para mostrarles su hospitalidad, el colorido de sus huipiles y de su vestimenta típica de cada una de las ocho regiones, el misticismo de sus culturas, sus bellezas naturales y su arquitectura colonial.

Porque Oaxaca es mucho más que manifestaciones, mucho más que bloqueos, por eso Oaxaca se muestra en este 2020 con una Guelaguetza virtual a todo el mundo, pare decir, para gritar que todo lo bello de Oaxaca sigue vivo y listo, para seguir deleitando a propios y extraños.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario