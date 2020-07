Nuevas medidas sanitarias en Tuxtepec; cierran vialidades y sancionarán a quien no use cubrebocas

-También habrá ley seca los fines de semana, esto ante el aumento de contagios por covid en la ciudad

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este lunes 20 de julio entraron en vigor nuevas medidas de prevención sanitarias en este municipio de la cuenca del papaloapan, las cuales fueron anunciadas por parte del recién nombrado Presidente Municipal Noé Ramírez, el pasado sábado luego de haber rendido su protesta de ley.

Una de las medidas es el cierre de las avenidas independencia, 20 de noviembre, 5 de mayo y libertad desde la calle Ocampo hasta la calle Hidalgo, este cierre será de 8 de la mañana a 6 de la tarde, asimismo se instalaron filtros viales de supervisión en distintos puntos, cabe mencionar que el acceso a esta zona de la ciudad será únicamente a pie y las personas deberán portar cubrebocas de manera obligatoria.

Otra acción es que el área de comercio trendrá facultades para supervisar que los comercios y empresas cumplan con los protocolos de sanidad en horario de 6 de la mañana a 10 de noche de lunes a sábado, en lo que se refiere al comercio informal, se establecerán acuerdos, para que se labore de manera alternada el 50 por ciento cada día, al comercio formal no esencial deberá cerrar totalmente los días viernes, sábado y domingo.

El gobierno municipal también dio a conocer que el uso del cubre bocas en la vía pública será obligatorio y quien haga caso omiso a este llamado, será acreedor a una multa de dos unidades de medidas de actualización (UMA), es decir, conocido anteriormente como dos salarios mínimos lo cuál equivale a $173.76 (ciento setenta y tres pesos con setenta y seis centavos M.N/00).

Además se realizará el operativo “quédate en casa” para que las personas que estén en espacios públicos sigan las medidas de prevención, para ello se facultó al Presidente Municipal que pida el apoyo de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

También se ordenó la suspensión temporal para la venda de bebidas alcohólicas en todo el territorio municipal los días viernes, sábados y domingos, iniciando a partir de este 24 de julio al 02 de agosto, por su parte la dirección de comunicación social del ayuntamiento implementará el operativo “difusión y presencia Covid Tuxtepec”, difundiendo las medidas de prevención por todos los medios posibles.

Estas medidas se implementaron debido a que Tuxtepec ha presentado un incremento alarmante en casos positivos y fallecimientos por Covid, tanto que el gobierno federal hizo un llamado a la población tuxtepecana a seguir las medidas de prevención sanitarias, además de de la muerte del edil Fernando Bautista Dávila por Covid el pasado jueves 16 de julio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario