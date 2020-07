Mostrará Oaxaca su riqueza cultural a través de la segunda edición de La Guelaguetza 2020

-Será transmitida a las 17:00 horas a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv)

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de julio de 2020.- El Gobierno del Estado invita a las y los oaxaqueños a disfrutar de la segunda emisión de La Guelaguetza: la fuerza de nuestra identidad, que trae un mensaje de hermandad con el mundo ante la pandemia por COVID-19.

En la segunda emisión del primer Lunes del Cerro, que será transmitida a las 17:00 horas por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), así como de las redes sociales de las Secretarías de Economía (SE), Turismo (Sectur) y de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Oaxaca mostrará su riqueza cultural, musical y dancística.

La presentación de la máxima fiesta de las y los oaxaqueños que en esta ocasión se realiza de manera virtual, se lleva acabo en coordinación con el Comité de Autenticidad, que anualmente es el encargado de seleccionar a las delegaciones participantes, siguiendo las costumbres y tradiciones de cada una de las comunidades de la entidad.

En su segunda emisión La Guelaguetza contará con la presentación de las delegaciones de Tlacolula de Matamoros, Santiago Jocotepec, Santiago Juxtlahuaca, así como San Pablo Macuiltianguis y su emblemático “Torito Serrano”.

Asimismo, las y los oaxaqueños podrán disfrutar del homenaje a Chu Rasgado con la presentación de Asunción Ixtaltepec, la Danza de la Pluma de Cuilapam de Guerrero que enmarca la historia, la fuerza y la disciplina de la cultura Mixteca.

Se suman a esta programación las delegaciones de Pinotepa Nacional, San Andrés Zautla, Huajuapan de León con su tradicional Jarabe Mixteco, Huautla de Jiménez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, El Espinal y el imperdible baile de Flor de Piña presentado por San Juan Bautista Tuxtepec.

Cerrando esta magna fiesta cultural como es tradición con el Jarabe del Valle presentado por las Chinas Oaxaqueñas de Casilda.

El Gobierno del Estado hace extensiva la invitación a disfrutar de la cultura, tradiciones y costumbres de las ocho regiones de la entidad en la segunda emisión de los Lunes del Cerro.

