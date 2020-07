Gobierno de Tuxtepec implementa acciones emergentes contra Covid-19

-En reunión con el Presidente Noé Ramírez Chávez, representantes de los sectores comercial y de servicios manifestaron su respaldo a estas actividades para evitar más contagios y muertes por coronavirus

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes el Gobierno Municipal de Tuxtepec puso en marcha acciones emergentes como medidas de prevención para evitar un mayor número de contagios y muertes por Covid-19, mientras que el Presidente Noé Ramírez Chávez se reunió con representantes de los sectores comercial y prestadores de servicios quienes se comprometieron a respaldar todas y cada una de las actividades que emprenda el Ayuntamiento por el bienestar y la salud de la población.

A partir de las 8 de la mañana, elementos de la Policía Preventiva Municipal, Protección Civil, Comercio, Salud y el apoyo de la Policía Vial cerraron el trafico vehicular en las avenidas Independencia, 20 de Noviembre, 5 de Mayo y Libertad, con el objetivo de dispersar a quienes acuden a la zona comercial del centro de la ciudad.

Además de que se instalaron filtros en los que se invita a la población a usar el cubreboca, sana distancia y se le proporciona gel antibacterial. Cabe señalar que el cierre vial de estas arterias será de 8 de la mañana a 6 de la tarde a partir de este lunes y hasta el 02 de agosto.

Entre otras acciones que entraron en vigor se encuentran el uso obligatorio de cubreboca en la vía pública, así como multa a quien desobedezca esta medida de prevención, el cierre de bares y comercios en los que se expendan bebidas alcohólicas los días viernes, sábado y domingo, instalación de manera alterna a un 50% del comercio ambulante.

Vigilancia en comercios formales sobre el cumplimiento de protocolos de salud, programas y campañas de información a la ciudadanía sobre el peligro que representa para la salud y la vida de las personas esta pandemia, protección de la ciudadanía para no contagiarse, práctica de la sana distancia y exhortos a la gente a quedarse en casa a menos que sea por cuestiones laborales o alguna actividad esencial o emergente.

Mientras tanto, en esta lucha del Gobierno Municipal contra el Covid-19, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, sostuvo una reunión con representantes de los sectores comercial y de servicios, en la que trataron temas relacionados con la reactivación económica ante la pandemia.

En este encuentro, los empresarios se comprometieron a apoyar y acatar las medidas emergentes de prevención emitidas por el Gobierno Municipal que entraron en vigor este día, con las que se busca aplanar la curva de contagios y reducir el número de decesos a causa del coronavirus Covid-19.

