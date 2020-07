Fallece el Doctor Sergio Sánchez Fentánez victima del covid

-En Tuxtepec es reconocido por su labor altruista

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La tarde de este lunes falleció el doctor Sergio Sánchez Fentanez, quien en los últimos días había estado hospitalizado y delicado de salud.

A través de las redes sociales, la página de la Clínica Fentanez informó del fallecimiento del doctor, conocido por su labor altruista; hace unos días a través de un comunicado informaban que se encontraba fuerte y estable de salud, sin embargo este lunes confirmaron su muerte.

El comunicado dice lo siguiente: Con la tristeza más profunda lamentamos comunicarles que el Director y Fundador de la Clínica de Especialidades Médicas Fentanez, el Dr. Sergio Sánchez Fentanez, falleció el día de hoy, lunes 20 de julio a las 15:57 de la tarde. Agradecemos su comprensión por la situación que estamos atravesando amigos, colegas y personas allegadas a él.

La vocación de servicio que el Dr. Sergio Sánchez Fentanez nos enseñó seguirá viva y de pie, como el recuerdo de su enorme corazón, bondad y sencillez.

Gracias por tanto y por todo. Te vamos a extrañar Dr. Sergio.

El Doctor Fentanez, como era conocido, buscó la presidencia municipal de Tuxtepec por Morena en el año 2016, sin embargo los votos no le favorecieron y a pesar de esto, no ocupo ninguna regiduría y se la entregó a su suplente Germán Archila.

Tras perder en esa ocasión se alejó de la política y continuó en su clínica, sin embargo en la elección anterior se le vio apoyando al entonces candidato del Partido Verde, Miguel Ángel Grajales.

