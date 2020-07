En Loma Bonita comercio empieza a levantar sus cortinas; tras dos semanas cerrados

En todos los establecimientos se tendrán las medidas necesarias, y en caso de no cumplir serán clausurados

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En una sesión de cabildo, este domingo el cabildo de Loma Bonita autorizó que los comerciantes vuelvan a levantar sus cortinas tras dos semanas de haber cerrado, debido a que se tienen registradas más de 60 muertes sospechosas de covid, en este municipio.

Será por 8 días que abra el comercio no indispensable a partir de este lunes, en un horario de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, tomando en cuenta varias medidas como son la sana distancia, uso de cubrebocas y uso de gel antibacterial antes de entrar o en su defecto lavarse las manos.

Otros aspectos aprobados es que queda estrictamente prohibido el acceso a niños y adultos mayores a los establecimientos, debido a que son parte de los grupos vulnerables; así mismo se prohíbe que en tiendas grandes haya más de 30 personas, y en las pequeñas que el número máximo sea de 5 personas.

Los empleados de los comercios deberán portar cubrebocas y marcarillas, además de que no deben mostrar sus productos en las calles, y algunos como los restaurantes y comedores deben de trabajar en un 50%; en cuanto los negocios pequeños de comida como antojitos,, taquerías solo es para llevar.

Aunado a esto las fiestas están prohibidas, el uso del cubrebocas es obligatorio, la ley seca sigue vigente y en el mercado solo está una entrada; en caso de no acatar las medidas se clausuraran los negocios.

