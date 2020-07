Comercios de Valle, omiten recomendaciones para detener propagación de Covid

-Las autoridades municipales habían invitado de manera voluntaria a los negocios a detener actividades durante una semana.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- A pesar de que el sábado pasado el ayuntamiento municipal de Valle Nacional mandó un comunicado a todos los comercios, donde los invitaban a participar de manera voluntaria a la suspensión de sus actividades durante una semana, con el fin de detener la propagación de Covid-19 en la población, la mayoría de los negocios hizo caso omiso de esta petición, ya que este lunes iniciaron la semana de manera normal, y dónde varios de ellos congregaron a decenas de personas poniéndolos en riesgo de contagios, sin importar las recomendaciones de las autoridades municipales.

Ante la presencia de cientos de personas y muchos de ellos sin cubrebocas, fueron las mismas autoridades quienes decidieron recorrer las calles invitándolos a qué usen el cubrebocas y que mantuvieran la sana distancia en lugares donde esperaban para realizar alguna actividad, algo que fue bien visto por la misma ciudadanía, a pesar de que algunas personas no hacían caso de esta medida preventiva, lo que ponían en riesgo a otras personas por este tipo de irresponsabilidad, ya que existe el riesgo de propagar el contagio, cuando se está buscando a toda costa salir del semáforo rojo y disminuir el índice de fallecimientos en la población.

Los locales que decidieron bajar sus cortinas fueron de propietarios locales originarios de la región, que antepusieron la salud de ellos y la de sus familias, mientras que lamentablemente fueron los comercios foráneos los que decidieron continuar con sus actividades y según los informes del sector Salud, es estos lugares son los llamados focos rojos ya que es donde se aglomera el mayor número de personas, para adquirir sus despensas y otros enceres.

Hasta el momento el Gobierno municipal no ha manifestado su postura, sobre esta situación, ya que se buscaba suspender todo tipo de actividades desde este 20 de julio hasta el próximo domingo 26, sin embargo, al ver qué muchos negocios continúan trabajando de manera normal, es posible que los que bajaron sus cortinas, reabran antes de la fecha estimada.

