Comercio informal ve bien acciones contra el covid en Tuxtepec; aseguran no estar trabajando ni el 50%

Decidieron sumarse ya que señalan que estas medidas son atinadas

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente de la ALCACUP en Tuxtepec Gabino Tomás Miguel, dio a conocer que ven bien las acciones que está implementando el gobierno municipal a través de la “Alerta COVID-19 Tuxtepec”, a pesar de que una de las disposiciones es la disminuir el número de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad.

Explicó que ven muy atinadas las medidas y que ya eran necesarias por lo tanto decidieron sumarse, agregó van a poner todo de su parte para que ya no sigan los casos y acordaron trabajar un día sí y uno no, además de que en su organización pertenecen alrededor de 800 vendedores, sin embargo solo están trabajando entre 150 y 200 al día.

Algunos de manera voluntaria siguen en su casa porque son de los grupos vulnerables, otros más decidieron no exponerse y están en sus hogares y éstos son los que venden alimentos afuera del IMSS y del ISSSTE.

Aunado a esto, ellos como representantes vana vigilar que se cumplan con todas las medidas y en caso de que alguien no las aplique, serán ellos mismos los que los retiren porque no van a exponer a todos los agremiados por uno que no quera cumplir.

Dio a conocer que en su organización se han presentado casos y que se están tratando medicamente, algunos ya salieron de esta enfermedad, pero otros desafortunadamente fallecieron, reportando 5 defunciones hasta el momento.

