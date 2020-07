Alta concentración de personas en bancos de Oaxaca, pese a que está en semáforo rojo

-La policía estatal junto con la policía turistica de Oaxaca de Juárez, realiza operativo en el zócalo para evitar aglomeración de personas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que el estado de Oaxaca regresó al semáforo color rojo, este lunes se registró una afluencia considerable de personas en un banco del centro histórico de la ciudad capital, quienes iban a cobrar los apoyos que le da el gobierno federal, mientras que en el zócalo capitalino, la policía estatal retiraba a personas que se encontraban en ese lugar.

Personal del banco citibanamex del centro histórico de Oaxaca, pedía a las personas que respetaran la distancia de metro y medio que debe existir entre las personas y que usaran de manera adecuada el cubre bocas, pues en caso de no acatar estas recomendaciones, el banco suspendería el pago de los apoyos.

Por su parte elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez hacían recomendación a las personas que se encontraban en las jardineras del zócalo capitalino para que se retiraran de ese lugar, con el objetivo de evitar concentración de personas, toda vez que el estado de Oaxaca regresó al semáforo rojo por los altos contagios de Covid que se han registrado en las últimas dos semanas.

Y es que el Gobernador Alejandro Murat informó este domingo que a pesar que hay una disminución de contagios en la región de Valles Centrales, es importante que las y los ciudadanos no “relajen las medidas de prevención”, toda vez que “esta enfermedad existe, está entre nosotros y no tiene cura”, enfatizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario