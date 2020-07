“Verano divertido”, una opción para disfrutar en el periodo de receso escolar: IEEPO

-Niños, niñas y adolescentes también pueden disfrutar de la serie radiofónica infantil “Aprendiendo desde mi comunidad”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de julio de 2020.- A través de la televisión y medios tecnológicos, “Verano Divertido” transmite contenidos lúdicos, formativos y divertidos para que niñas, niños y adolescentes realicen diferentes actividades durante el receso escolar; programación que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invita a la comunidad escolar a disfrutar desde sus hogares.

La estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que permanecerá hasta el 7 de agosto, se transmite en una suma de esfuerzos con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), por el canal 9.2 de televisión abierta.

Las transmisiones incluyen canciones, cuentos y juegos para los preescolares del hogar, actividades que impulsan la creatividad de niñas y niños, y que fomentan su interés por la computación y programación, así como una serie dirigida a adolescentes, con recetas, relatos y cine para compartir con la familia en general.

De lunes a viernes de 9:00 a 11:00 horas, se difunden contenidos para los diferentes grados de primaria. De 11:00 a 13:00 horas son temas de secundaria; de 13:00 a 14:30 para bachillerato y de 16:00 a 18:00 horas actividades dirigidas a preescolares con la finalidad de fortalecer la integración en el hogar y brindar momentos de convivencia entre padres, madres e hijos.

La programación especial para el verano también puede ser vista por Facebook Live: Televisión Educativa Mx, y por YouTube Live: Televisión Educativa, el canal Ingenio TV en el 14.2 de televisión abierta y sistemas de cable.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, respalda esta estrategia de la SEP que se implementó tras concluir “Aprende en Casa”.

Además de esta forma de sano entretenimiento, las niñas, niños y adolescentes junto con sus padres, pueden disfrutar de la serie radiofónica infantil “Aprendiendo desde mi comunidad”, que difunde en español y en las diferentes lenguas originarias cuentos, historias, leyendas, música y tradiciones de las regiones.

El programa se transmite por Oaxaqueña Radio 92.9 FM, los lunes, miércoles y viernes, a las 7:30 horas y con repetición los martes, jueves y sábado, a las 16:30 horas. También, a través de Global 96.9 FM los sábados y domingos a las 8:30 horas.

