Registra Oaxaca 8 mil 704 casos acumulados a COVID-19 y 824 defunciones

-Pide SSO participación de las y los oaxaqueños para revertir ola de contagios por COVID-19 en la entidad

-Es obligatorio en todo el estado el uso de cubrebocas, sana distancia, y lavado de manos con agua y jabón y quedarse en casa

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de julio de 2020.- Ante el incremento de contagios y defunciones por COVID-19 registrados en las dos últimas semanas, en las regiones del Istmo y la Cuenca del Papaloapan, y por disposición de los gobiernos federal y estatal, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), exhortan a la población de estas regiones a un confinamiento de 10 días a partir de mañana lunes 20 al miércoles 29 de julio.

Así lo informó el titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, quien señaló que por instrucción del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y con la participación de las autoridades municipales y de la federación, se emprenderán acciones de contención y mitigación de la enfermedad para revertir la ola de contagios.

Señaló que es obligatorio en todo el estado el uso de cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos con agua y jabón, “y si no tienen a que salir, quédense en sus casas, ya que es responsabilidad de todas y todos evitar la propagación del coronavirus, no debemos bajar la guardia si queremos salvar nuestra vida y la de nuestras familias, debemos estar unidos como una gran familia”.

Y es que al corte epidemiológico de este 19 de julio se han registrado, 190 casos nuevos a COVID-19, que suman ocho mil 704 casos acumulados en todo el estado.

Agregó que se han notificado, 13 mil 656 casos de los cuales cuatro mil 037 han sido negativos, 915 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, se han recuperado siete mil 397 y lamentablemente se registran siete defunciones, que suman un total de 824 decesos; hay 483 casos activos.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno, Valles Centrales tiene contabilizado cinco mil 682 casos y 426 defunciones, Tuxtepec mil 256 y 179 fallecimientos, Istmo 778 y 111 defunciones, Mixteca 482 y 49 fallecimientos, Costa 348 y 32 muertes, y la Sierra 158 y 27 fallecimientos.

Casas Escamilla dio a conocer que de los 190 casos nuevos, se registran en 47 municipios. El mayor número de casos se presentan en Oaxaca de Juárez con 52, Santa Cruz Xoxocotlán 14, Huajuapan de León 11, Santo Domingo Tehuantepec 10, Santa Lucía del Camino y San Antonio de la Cal nueve cada uno, San Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz y Villa de Zaachila seis cada uno, el resto cuatro, tres, dos y uno.

Por institución los SSO, han atendido a cinco mil 892 casos, el IMSS régimen ordinario mil 640, el ISSSTE 508, IMSS Bienestar 305, Sedena 168, Semar 74, Pemex 69 y otras instituciones de salud 48. Del personal de salud contagiado, 506 casos son médicos, 659 es personal de enfermería y 453 otros trabajadores del sector.

Sostuvo que de los 483 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 248 casos, Tuxtepec 116, Mixteca 48, Istmo 33, Costa 32 y la Sierra seis.

De las 817 defunciones registradas, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con 350, seguido de 50 a 59 años con 205 y el de 60 a 64 con 111, entre otros. Las comorbilidades asociadas siguen siendo la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal. Por sexo 528 son hombres y 296 son mujeres.

En relación a la ocupación global hospitalaria al día de hoy se tiene un 45.4%, siendo el Hospital de la Niñez Oaxaqueña con el 100%, Pemex 100%, Semar 73.3%, el HRAEO 61.3%, Sedena 53.9%, IMSS régimen ordinario 46.5%, ISSSTE 45.9% y los SSO 38.7%.

Finalmente, dijo que si presentan síntomas como tos seca, fiebre, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto, deben comunicarse a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741 donde les dirán qué hacer y donde acudir para recibir orientación y la referencia a una atención médica.

